Zaradi neprimernega obnašanja odstopil minister škotske vlade

Edinburgh/London, 5. novembra - Minister v škotski regionalni vladi, pristojen za varstvo in zaščito otrok, Mark McDonald je v soboto odstopil zaradi "neprimernega obnašanja". Pojavile so se tudi obtožbe na račun de facto namestnika britanske premierke Therese May Damiena Greena, ki navedbe o pornografiji na njegovem računalniku zavrača.