Wilder ekspresno ubranil naslov

New York, 5. novembra - Ameriški boksar Deontay Wilder, svetovni prvak v težki kategoriji WBC, je ekspresno ubranil šampionski pas, potem ko je v New Yorku v kraljevski kategoriji z nokavtom v prvi rundi premagal izzivalca, Kanadčana Bermana Stiverna. S to zmago je poslal sporočilo britanskemu zvezdniku Anthonyju Joshui, s katerim se še želi pomeriti.