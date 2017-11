Durant popeljal bojevnike do zmage nad Denverjem

Denver, 5. novembra - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Golden State Warriors so gostovali v Koloradu pri domačih Denver Nuggets in zmagali s 127:108. Kevin Durant je bil s 25 točkami prvi strelec bojevnikov, 22 točk je dodal Stephen Curry, po 15 pa sta jih k šesti zmagi na zadnjih sedmih tekmah prispevala Klay Thompson in Draymond Green.