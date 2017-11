Zmage za košarkarice Celja, Konjic, Grosuplja in Triglava

Ljubljana, 4. novembra - Peti krog 1. slovenske košarkarske lige za ženske sta v petek odprli ekipi Akson Ilirije in Cinkarne Celje. Celjanke so na prvi tekmi brez težav odpravile Ilirijo. V soboto so Konjice premagale Domžale, Grosupeljčanke so ugnale Ježico, Triglav je bil boljši od Maribora.