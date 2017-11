Na ekipnem EP v šahu Slovenke remizirale, Slovenci izgubili

Heraklion, 4. novembra - Slovenske šahistke so v sedmem krogu na ekipnem evropskem prvenstvu v šahu na Kreti igrale neodločeno 2:2 s Švicarkami, Francija pa je slovenske šahiste premagala z 2,5:1,5. Slovenke so pridobile mesto in so 19. (6), Slovenci pa so pred zadnjima krogoma s 15. padli na 21. mesto (7).