Ljubljana, 4. novembra - Leta 2019 se pripravlja atletski dvoboj med Evropo in ZDA. Na seji izvršnega odbora Evropske atletske zveze (EA), ki poteka v Ljubljani, so tako že podrobneje govorili o tem tekmovanju. Prihodnje leto pa bodo v Berlinu in Glasgowu skoraj istočasno potekala nekatera pomembna evropska prvenstva.