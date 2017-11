Nekdanji reprezentant nova okrepitev ACH Volleyja

Ljubljana, 4. novembra - Odbojkarji ACH Volleyja so dobili novo okrepitev. Ekipi Zorana Kedačića se je pridružil 27-letni nekdanji reprezentančni sprejemalec Jan Planinc, ki je lani igral v dresu kranjskega Triglava, pred tem pa je nastopal za Calcit Volley in Maribor, preizkusil pa se je tudi na Češkem in v Grčiji.