V finalu Pariza Krajinović in Sock

Pariz, 4. novembra - Srb Filip Krajinović in Američan Jack Sock sta finalista teniškega turnirja v Parizu. Krajinović je dobro izkoristil dejstvo, da mu je v četrtfinalu dvoboj predal prvi igralec sveta Španec Rafael Nadal, in storil še korak naprej, v polfinalu je v dramatičnem obračunu s 6:4, 6:7 (2) in 7:6 (5) premagal Američana Johna Isnerja.