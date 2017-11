Nevladne organizacije opozarjajo na novo brezdomstvo med mladimi

Ljubljana, 9. novembra - Nevladne organizacije, ki delujejo na terenu med odvisniki, v zadnjih mesecih zaznavajo pojav mladih, starih 18 ali 19 let, ki so izšli iz šolskega sistema in se znašli na ulici. Kot so za STA povedali v novogoriškem dnevnem centru za delo z odvisniki, jih zadeva skrbi. Upajo, da bodo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi našli neko rešitev.