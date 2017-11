Ljubljana, 4. novembra - Ponoči in zjutraj bo v vzhodni Sloveniji delno jasno in zjutraj po nekaterih nižinah megleno. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ob morju bo pihal jugo, je še zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.