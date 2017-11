Celticov niz neporaženosti traja že rekordnih 63 tekem

Glasgow, 4. novembra - Škotski nogometni velikan Glasgow Celtic je podaljšal niz neporaženosti v domači ligi, pokalu in ligaškem pokalu na 63 tekem, kar je nov škotski in britanski rekord. Tudi prejšnjega je z 62 tekmami neporaženosti držal Celtic, in sicer iz obdobja med letoma 1915 in 1917.