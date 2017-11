Velenje, 4. novembra - Rokometaši Gorenja so v tekmi 6. kroga lige prvakov premagali norveški Elverum s 30:21 (14:12) in dosegli četrto zmago v skupini C. Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 11. novembra, gostovala pri španskemu Ademarju iz Leona.