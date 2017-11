V strelskem napadu pred lokalom ubit makedonski nogometaš

Skopje, 4. novembra - Mladi makedonski nogometaš Martin Janušev je sinoči umrl v strelskem napadu v skopskem naselju Aerodrom, potem ko ga je napadalec pred lokalom Red kafe s štirimi ali petimi metki iz bližine ustrelil v glavo in vrat, poročajo makedonski in srbski mediji. Prerešetanega Januševa so z zasebnim vozilom takoj prepeljali v bolnišnico, a je bilo prepozno.