Več tisoč Irancev z vzkliki "smrt Ameriki" protestiralo zoper Trumpa

Teheran, 4. novembra - Več tisoč Irancev je danes v prestolnici Teheran zažigalo ameriške zastave in z vzkliki "smrt Ameriki" protestiralo zoper politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ob tem so proslavili obletnico zavzetja ameriškega veleposlaništva med islamsko revolucijo leta 1979, ki je privedla do 444-dnevne krize s talci in prekinitve diplomatskih odnosov.