Wada za šest mesecev suspendirala pariški laboratorij

Ljubljana, 4. novembra - Svetovna protidopinška agencija Wada je francoski laboratorij za nadzor dopinga v Chatenay-Malabryju na obrobju Pariza suspendirala za pol leta. Laboratoriju so začasno odvzeli akreditacijo že 24. septembra, razlog za suspenz, ki je uradno stopil v veljavo 31. oktobra, pa so nepojasnjeni "analitični problemi", so zapisali na spletni strani Wade.