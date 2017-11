Počivalšek z gospodarsko delegacijo v Albanijo in Črno goro

Tirana/Podgorica, 6. novembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je z gospodarsko delegacijo odpotoval v Albanijo in Črno goro. Namen uradnega obiska je predstavitev možnosti poglabljanja gospodarskega sodelovanja na področju perspektivnih panog ter izkaz tehnične, gospodarske in politične podpore državama na poti v EU.