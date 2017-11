V Sredozemskem morju umrlo najmanj 30 migrantov

Rim, 4. novembra - V poskusu prečkanja Sredozemskega morja je življenje izgubilo najmanj 30 migrantov, ki so poskušali doseči Italijo. Plovila pomorske operacije Sophia so sicer od petka dalje v sodelovanju z italijanskimi, irskimi in španskimi ladjami iz potapljajočega čolna rešila približno 64 migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.