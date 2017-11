V ZN 31 prijav spolnih zlorab v treh mesecih

New York, 4. novembra - V Združenih narodih so od julija do septembra prejeli 31 prijav spolnih zlorab in izkoriščanja, ki naj bi jih zagrešili zaposleni v organizaciji po svetu. Zlorabe naj bi se zgodile letos, lani in predlani, je po poročanju tujih tiskovnih agencij v petek sporočil tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric.