V Beaver Creeku spremenili program

Beaver Creek, 4. novembra - Prireditelji svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške v ameriškem Beaver Creeku so spremenili program dirke, ki bo od 1. do 3. decembra. Potem ko so morali lani zaradi pretoplega vremena odpovedati vse tekme, so letos smuk na progi ptic roparic prestavili na soboto, 2. decembra, superveleslalom na petek, veleslalomska tekma pa bo v nedeljo.