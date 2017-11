Javno naročilo za investicije v Valdoltri bo objavljeno v prihodnjem tednu

Ankaran, 4. novembra - Vlada je konec avgusta dala zeleno luč za več kot 860.000 evrov vreden investicijski program v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Kot so za STA pojasnili v bolnišnici, so strokovne osnove in razpisni pogoji pripravljeni tako, da bo javno naročilo objavljeno v prihodnjem tednu, zaključek investicije pa je predviden v prvih mesecih leta 2018.