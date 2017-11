Poškodovani po napadu psa v Hrastniku ni v življenjski nevarnosti

Hrastnik, 4. novembra - Hrastničan, ki ga je v petek popoldan napadel pes, ni v življenjski nevarnosti. Po zbranih informacijah se je pes tipa bul, ki je bil privezan ob drevo na vrtu stanovanjske hiše, strgal in napadel 64-letnega občana, ki je šel takrat mimo hiše, so sporočili s PU Ljubljana. Policisti so napad psa morali odvrniti s streli in psa pokončati.