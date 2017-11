Nashville in Edmonton prepričljiva

Anaheim, 4. novembra - Hokejisti Edmonton Oilers in Nashville Predators so v severnoameriški ligi NHL prišli do zanesljivih zmag. Oilers so na domačem ledu s 6:3 ugnali New Jersey Devils, Predators pa so na gostovanju v Kaliforniji v ponovitvi lanskega finala zahodne konference s 5:3 premagali Anaheim Ducks.