Bela hiša ni blokirala objave poročila o vplivu človeka na podnebne spremembe.

Washington, 4. novembra - Bela hiša ni blokirala objave poročila Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOOA), ki zagotavlja, da za segrevanje ozračja in oceanov ni nobene druge prepričljive razlage, kot da je to posledica človeških dejavnosti na čelu z izpusti toplogrednih plinov. Odobritev objave je presenetila tudi znanstvenike.