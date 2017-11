Newyorški borzni indeksi s tedensko rastjo

New York, 4. novembra - Tehnološki velikan Apple in druga tehnološka podjetja so skupaj z ugodnimi gospodarskimi poročili v minulem trgovalnem tednu potisnili osrednje newyorške borzne indekse navzgor. Širši indeks Standard & Poor's, ki je v petek sklenil osmi zaporedni teden rasti, pa je zabeležil nov rekord.