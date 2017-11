V nesreči čolna v Sredozemlju umrlo najmanj 23 migrantov

Rim/Nikozija, 3. novembra - V Sredozemskem morju je danes potonil napihljiv čoln, poln migrantov. Kot so sporočili iz operacije EU Navfor Med, so po nesreči iz morja potegnili 23 trupel, 64 ljudi so rešili. Več podrobnosti niso navedli, so pa dodali, da so danes v Sredozemskem morju rešili skupno 263 ljudi. Na Ciper je medtem prispel čoln s 175 sirskimi begunci na krovu.