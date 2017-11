Delo: Razčiščevanje (4. 11.)

Ljubljana, 3. novembra - V centralni banki so vse prej kot navdušeni nad pojasnjevanjem svojih odločitev in sprejetih nadzorniških ukrepov. Če se ti nanašajo na sanacijo bančnega sistema, za katero so bile porabljene milijarde evrov državnega proračuna, je navdušenje še toliko manjše, v Delu piše Katja Svenšek.