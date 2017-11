Pes v Hrastniku huje poškodoval občana

Hrastnik, 3. novembra - Policisti so v petek okoli 16. ure posredovali pri napadu psa v Hrastniku. Po zbranih informacijah je pes napadel občana Hrastnika, ko je mimo hiše lastnika psa sprehajal svojega psa. Policisti so napad psa morali odvrniti s streli in psa pokončati. Pes je občanu z ugrizi povzročil hujše poškodbe, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.