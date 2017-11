Po obsodbah v Makedoniji na Kosovu protesti in poziv k mednarodni preiskavi

Priština/Skopje, 3. novembra - Potem ko so v Makedoniji v četrtek in danes 34 etničnih Albancev spoznali za krive terorizma in jih obsodili na dolgoletne zaporne kazni, osem celo na dosmrtni zapor, je kosovski premier Ramush Haradinaj danes pozval k mednarodni preiskavi nasilja v Kumanovu maja 2015, zaradi katerega so bili obsojeni. V Prištini so medtem potekali protesti.