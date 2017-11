V Murski Soboti obnavljajo spomenik osvoboditeljem na Trgu zmage

Murska Sobota, 4. novembra - V Murski Soboti so začeli obnavljati spomenik osvoboditeljem na Trgu zmage, za mnoge najbolj značilno podobo mesta. To je eden prvih spomenikov, postavljenih neposredno po koncu druge svetovne vojne, in edini v Sloveniji, posvečen skupnemu boju in žrtvam jugoslovanskih in sovjetskih narodov.