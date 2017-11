Geoenergo začel prodajati plin s Petišovskega polja hrvaški Ini

Lendava, 4. novembra - Geoenergo, imetnik pravic za izkoriščanje mineralnih surovin v Murski depresiji za obdobje med letoma 2002 in 2022, je v teh dneh začel surovi plin iz vrtin Pg-10 in Pg-11 prodajati surovi plin hrvaški Ini. Dobava na Hrvaško je v skladu z dogovorom, ki sta ga Geoenergo in Ina sklenila 29. junija lani, stekla v četrtek.