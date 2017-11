Tillerson oktobra pisal Erjavcu glede reševanja spora o meji s Hrvaško

Ljubljana, 3. novembra - Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je oktobra pisal zunanjemu ministru Karlu Erjavcu v zvezi z reševanjem mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško, so za STA danes potrdili na zunanjem ministrstvu. Arbitražni sporazum in pomen spoštovanja arbitražne odločitve v pismu po navedbah MZZ nista izrecno omenjena.