Ameriški dezerter iz Afganistana Bergdahl ne bo šel v zapor

Washington, 3. novembra - Vojaški sodnik, polkovnik Jeff Nance se je usmilil nekdanjega vodnika ameriške vojske Bowa Bergdahla, ki je preživel pet let v talibanskem ujetništvu v Afganistanu. Čeprav so tožilci za Bergdahla, ki je priznal krivdo za dezerterstvo in neprimerno obnašanje pred sovražnikom, zahtevali 14 let zapora, mu sodnik ni izrekel zaporne kazni.