Bolgarija podaljšala obratovanje jedrskega reaktorja

Sofija, 3. novembra - Bolgarska agencija za jedrsko energijo je po podrobnih pregledih opreme, ki so jo izvedli ruski in francoski strokovnjaki, za deset let podaljšala obratovalno dovoljenje za enega od dveh jedrskih reaktorjev v edini bolgarski jedrski elektrarni Kozloduj. Ocenila je, da bo leta 1987 zgrajeni reaktor lahko deloval do leta 2047.