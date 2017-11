SBI TOP v skrajšanem trgovalnem tednu izgubil

Ljubljana, 3. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi je v tem trgovalnem tednu, ki je bil zaradi praznikov krajši, izgubil 0,68 odstotka in se oblikoval pri 791,09 točke. Med delnicami indeksa so na tedenski ravni največ pridobile delnice KD Group, najbolj pocenile pa so se delnice Uniorja.