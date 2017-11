GZS pozdravlja napovedano davčno razbremenitev nagrad za poslovno uspešnost

Ljubljana, 3. novembra - V GZS so pozdravili odločitev pristojnega odbora DZ, da se izplačila nagrad za poslovno uspešnost oz. 13. plače in božičnice oprosti plačila dohodnine do višine povprečne plače v Sloveniji. To so predlagali skupaj z ZSSS, odbor pa je predlog vključil v paket davčnih zakonov, ki ga je v četrtek pripravil za odločanje v DZ.