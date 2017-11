Roparji NLB v Makedoniji obsojeni na skupno več kot 20 let zapora

Skopje, 3. novembra - Sodišče v Skopju je danes četverico, ki je sodelovala pri ropu NLB v Makedoniji, obsodilo na skupno več kot 20 let zapora. Prvi obtoženi Boban Smilevski je bil zaradi utaje in velike kraje obsojen na devet let in dva meseca zapora, njegova brat Goran pa na šest let in šest mesecev, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.