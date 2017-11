V prvem indonezijskem muzeju sodobne umetnosti domuje okoli 800 slik in skulptur

Džakarta, 5. novembra - V Džakarti so v soboto tudi uradno odprli prvi muzej sodobne in moderne umetnosti v Indoneziji, ki se ponaša z okoli 4000 kvadratnimi metri površine ter 800 slikami in skulpturami. Z deli so zastopani številni indonezijski in tuji umetniki, denimo Ai Weiwei in Mark Rothko.