Trump: IS bo plačala visoko ceno za vsak napad na ZDA

Washington, 3. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump je po torkovem napadu privrženca skrajne skupine Islamska država v New Yorku danes dejal, da bo IS plačala "visoko ceno" za vsak napad, ki bo uperjen proti ZDA. Dodal je, da je ameriška vojska v zadnjih dveh dnevih že ostreje nastopila proti IS, poroča francoska tiskovna agencija AFP.