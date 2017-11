V novomeškem romskem naselju poškodovali gasilsko vozilo

Novo mesto, 3. novembra - Novomeškim gasilcem, ki so v tamkajšnjem romskem naselju Brezje v četrtek zvečer gasili zabojnik, je neznanec z zalučanim prgiščem grušča nekoliko poškodoval kabino gasilnega tovornjaka. Po prvih policijskih ocenah nastala škoda dosega nekaj sto evrov, na omenjeni dogodek pa so se odzvali pri Zvezi Romov za Dolenjsko (ZRD) in ga obsodili.