Velik del Koroške vznemirja močan vonj

Slovenj Gradec/Radlje ob Dravi, 3. novembra - Regijski center za obveščanje v Slovenj Gradcu je danes prejel vrsto klicev občanov iz Dravske in Mislinjske doline o močnem vonju, ki vznemirja ljudi. Kot je STA povedal regijski poveljnik Civilne zaščite Alan Matijevič, so pristojni na terenu in ugotavljajo, za kakšen plin gre in od kje prihaja. Ljudem svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih.