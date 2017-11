Sloveniji se nasmiha žensko rokometno evropsko prvenstvo 2022

Dunaj, 3. novembra - Evropska rokometna zveza (EHF) je posredovala seznam kandidatov za prireditelje evropskih prvenstev v letih 2022 in 2024. Slovenija, Makedonija in Črna gora so že pred časom naznanile skupno kandidaturo za organizacijo ženskega evropskega prvenstva in so edine kandidatke za organizacijo turnirja, ki bo na sporedu med 4. in 20. novembrom 2022.