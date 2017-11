V knjigarni Konzorcij praznik tujih knjig

Ljubljana, 6. novembra - V knjigarni Konzorcij se danes začenja 31. prodajna razstava tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu. Vodilo letošnje izdaje, ki so jo pripravili v sodelovanju z ljubljansko medicinsko fakulteto, je medicinska znanost v knjigah in praksi. V središču so knjige, ki so jih izbrali strokovnjaki medicinskih znanosti. Odprtje bo 11. uri v Konzorciju.