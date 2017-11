Južnoafriško tožilstvo v prizivnem postopku zahteva strožjo kazen za Pistoriusa

Bloemfontein, 3. novembra - Na južnoafriškem sodišču v Bloemfonteinu je tožilstvo v prizivnem postopku proti nekdanjemu južnoafriškemu vrhunskemu paraolimpijcu Oscarju Pistoriusu zahtevalo strožjo zaporno kazen. Kot je danes menila tožilka Andrea Johnson, je šest let zapora, na katerega je bil obsojen lani, premalo, glede na to, da je zagrožena najnižja kazen 15 let zapora.