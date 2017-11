Slovenci v raziskavi o pljučnem raku v povprečju poimenovali le en simptom bolezni

Ljubljana, 3. novembra - Slovenci so v raziskavi o pljučnem raku, ki jo je izpeljal Center Na-vdih, v povprečju poimenovali le en simptom bolezni. Poleg tega štirje od desetih Slovencev niso bili sposobni poimenovati niti enega simptoma. Tolerantnost do bolnikov s pljučnim rakom pa se je v primerjavi z letom 2010 nekoliko izboljšala, so sporočili iz centra.