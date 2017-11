V Avstraliji dolgoletne zaporne kazni peterici za načrtovanje teroristične zarote

Sydney, 3. novembra - V Avstraliji so danes štiri mlade moške in najstnika obsodili na dolgoletne zaporne kazni zaradi teroristične zarote. Peterica je načrtovala izvedbo terorističnega dejanja v Sydneyju. Med peterico je bil 22-letni Sulayman Khalid obsojen na 22 let in šest mesecev zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.