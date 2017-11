Izteka se obravnava osnutka novega programa varstva okolja

Ljubljana, 4. novembra - Stanje okolja se je v Sloveniji v zadnjih letih izboljšalo, a na področju varstva okolja ostaja veliko izzivov. Z novim nacionalnim programom varstva okolja do leta 2030 se jih želi opredeliti in doseči čim večjo povezljivost s cilji na drugih področjih, kot so energetika, kmetijstvo, promet, turizem ipd.