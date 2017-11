Mok uveljavlja nabor orodij in ukrepov za preprečevanje nasilja in zlorab v športu

Lozana, 3. novembra - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je danes začel uvajati nabor orodij in ukrepov za preprečevanje nasilja in zlorab v športu kot pomoč nacionalnim olimpijskim komitejem in mednarodnim panožnim zvezam. Iz Moka so sporočili, da bodo na ta način nudili pomoč in se odzivali na nasilja in zlorabe, ki se jih bo lahko sporočalo anonimno.