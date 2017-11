IAAF začela s postopki za uvedbo svetovne atletske lestvice

Monte Carlo, 3. novembra - Mednarodna atletska zveza (IAAF) je začela s postopki za uvedbo svetovne atletske lestvice. IAAF je sklenila partnerstvo s firmo Elite Ltd (All Athletics), ki bo pripravila svetovno lestvico kot podlago za kvalifikacijske sisteme za nastope na tekmah, vključno z olimpijskimi igrami in svetovnimi prvenstvi, so danes sporočili iz IAAF.