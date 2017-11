Milena Miklavčič še v drugo o intimni preteklosti dedkov in babic

Ljubljana, 3. novembra - Resnične zgodbe o spolnih in intimnih navadah naših prednikov, kot jih je v uspešnici Ogenj, rit in kače niso za igrače zbrala Milena Miklavčič, so zdaj dobile še nadaljevanje. Tudi drugi del bralce popelje med pripovedi babic, ki so se soočale s številnimi travmami pred 2. svetovno vojno, ter zgodbami njihovih hčera in vnukinj.