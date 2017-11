Škofjeloška Ekologija le začasno ustavila postopke za pridobitev dovoljenj

Škofja Loka, 3. novembra - V škofjeloškem podjetju Ekologija so po umiku vloge za okoljevarstveno dovoljenje in soglasje za povečevanje predelave odpadkov pojasnili, da so postopke za pridobitev dovoljenj ustavili zgolj začasno. Kdaj bosta nova dokumentacija in vloga pripravljena za oddajo na Arso, pa bodo presodili v prihodnjih mesecih.